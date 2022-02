Johnson avfeier Putins atomtrussel

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier søndag at utspillet er en avledning fra virkeligheten av det som skjer i Ukraina.

– Dette er et uskyldig folk som står overfor en totalt uprovosert aggressiv handling mot dem, og det som faktisk skjer er at de kjemper tilbake, kanskje med mer styrke og motstand enn det Kreml hadde regnet med, sa han.

En talsperson for FN sa søndag at ideen om en atomkrig er utenkelig.

– Bare ideen om en atomkonflikt er rett og slett utenkelig, sa Stephane Dujarric da han ble spurt om reaksjonen til FNs generalsekretær António Guterres på Putins trekk som en del av Ukraina-krisen.

Kritikk fra USA

Russland og USA er landene i verden med de desidert største arsenalene av atomvåpen.

USA og Sovjetunionen bygget opp arsenalene i løpet av den kalde krigen. Fortsatt anslås det at Russland og USA sitter på over 4.000 kjernefysiske stridshoder hver.

USA reagerer kraftig på Putins beslutning.

– Det betyr at president Putin fortsetter å trappe opp denne krigen på en måte som er totalt uakseptabel, og vi må fortsette å stoppe handlingene hans på den sterkest mulige måten, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield til TV-kanalen CBS, gjengitt av Sky News.

Det hvite hus slutter seg til kritikken.

– Dette er et mønster som vi har sett fra president Putin gjennom denne konflikten, og det er at han fabrikkerer trusler som ikke eksisterer for å rettferdiggjøre økt aggresjon, sier Jen Psaki, pressetalsperson i Det hvite hus, til TV-kanalen ABC.

Stoltenberg: – Farlig retorikk

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i et intervju med BBC at Putins beslutning viser hvor alvorlig den russiske invasjonen av Ukraina er.

I et separat intervju med CNN kaller han Putins beslutning uansvarlig.

– Dette er farlig retorikk. Det er en ytterligere aggressiv retorikk som vi har sett de siste ukene, sier Stoltenberg i intervjuet, som er gjengitt av VG.