Det kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse søndag.

EU-kommisjonens forslag vil bli lagt fram for medlemslandenes utenriksministre for godkjenning i løpet av kvelden.

I tillegg til å varsler EU våpenhjelp til Ukraina.

– For første gang noensinne vil EU finansiere kjøp og leveranse av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep. Dette er et vannskille, fastslår von der Leyen.

– Samtidig styrker vi igjen våre sanksjoner mot Kreml og Hviterussland.

Stenger luftrommet

I løpet av helgen har land etter land i EU varslet at luftrommet stenges for russiske fly.

Nå løftes tiltaket til EU-nivå, slik at hele EUs luftrom blir stengt.

– Vårt luftrom blir stengt for alle russiske fly. Det inkluderer privatflyene til russiske oligarker, sa von der Leyen.

– Vi foreslår et forbud mot alle russiskeide, russiskregistrerte og russiskkontrollerte fly. Disse flyene vil ikke lenger være i stand til å lande i, lette fra eller fly over EUs territorium, sa hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekreftet tidligere søndag overfor NTB at Norge vil slutte seg til flyforbudet.

Medieforbud

I tillegg tar EU grep for å forby det von der Leyen kaller Kremls mediemaskineri.

Statseide medier som Russia Today og Sputnik, så vel som deres datterselskaper, vil ifølge kommisjonspresidenten ikke lenger kunne «spre sine løgner» i EU.

– Så vi utvikler verktøy for å forby deres giftige og skadelige desinformasjon i Europa, sa hun.

Hviterussland rammes

En egen sanksjonspakke skal også ramme Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og hans regime.

– Lukasjenkos regime er delaktig i det ondskapsfulle angrepet på Ukraina. Derfor vil vi ramme Lukasjenkos regime med en ny sanksjonspakke, sa von der Leyen.

De nye sanksjonene vil ramme hviterussisk eksport av en rekke varer, deriblant mineraloljer, tobakk, treverk, sement, stål og jern.

I tillegg vil det blir innført sanksjoner mot navngitte hviterussere.

Banksanksjoner

Fra før er det kjent at EU vil fryse midlene som Russlands sentralbank har plassert i EU.

I tillegg vil utvalgte russiske banker bli utestengt fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

En rekke oligarker vil dessuten bli tilføyd til EUs sanksjonslister.

Disse sanksjonene er nøye koordinert med land som USA og Storbritannia, og regjeringen har varslet at Norge vil slutte seg til.

Våpenleveranser

EUs våpenleveranser har allerede begynt å strømme inn i Ukraina, opplyser en EU-tjenestemann som brifet journalister om situasjonen søndag.

– Det fant sted betydelige leveranser av militært utstyr allerede i går kveld, og det ventes betydelige leveranser i dag, sier tjenestemannen, som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

En annen EU-kilde opplyser at det er ventet at minst 17 EU-land vil bidra til innsatsen.

Enkelte alliansefrie medlemsland ventes likevel å avstå fra militære leveranser og bidra med annet utstyr eller med nødhjelp i stedet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell foreslår å ta i bruk EU-fondet European Peace Facility for å finansiere våpenleveransene.