Russisk representant beklaget Ukraina-krigen på klimamøte

Det forteller tre kilder som selv deltok på møtet i FNs klimapanel (IPCC), som foregikk som en videokonferanse, til nyhetsbyrået AFP.

– La meg komme med en unnskyldning på vegne av alle russere som ikke klarte å avverge denne konflikten, sa Oleg Anisimov, ifølge kildene.

Han skal ha lagt til at det ikke er mulig å rettferdiggjøre angrepet på Ukraina.

Nesten 200 land og et stort antall forskere deltok på møtet, og mange ble overrasket over Anisimovs uttalelse. Én kilde påpekte at han tok personlig risiko ved å kritisere krigen i Ukraina.

På møtet ble IPCCs neste store klimarapport offisielt godkjent, to dager på overtid. Rapporten – andre del av IPCCs nye hovedrapport – omhandler klimaendringenes konsekvenser og skal offentliggjøres mandag.

Anisimov sier til AFP at han uttalte seg for egen regning, ikke offisielt på vegne av Russlands delegasjon.

I forkant av Anisimovs beklagelse sa lederen for Ukrainas delegasjon, Svitlana Krakovska, at ukrainerne ikke kommer til å overgi seg. Hun beklaget at krigen nå vil gjøre det vanskeligere å få oppmerksomhet rundt klimaforskernes funn.

I løpet av de siste dagene har ukrainerne på møtet i perioder vært nødt til å avbryte deltakelsen som følge av krigen. Møtet har pågått i nesten to uker.