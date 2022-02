Den russiske presidenten har invitert Ukraina til dialog i Hviterussland, landet den russiske invasjonen delvis er gjennomført fra. Ukraina har avvist dette og foreslått Polen eller flere andre land som vertskap for samtalene.

I en uttalelse fra Kreml søndag heter det at Putin har snakket med Israels statsminister Naftali Bennett om «veien for en militæroperasjon for å beskytte Donbas».

Har snakket med Lukasjenko

Under samtalen bemerket han også at «den russiske delegasjonen i den hviterussiske byen Homjel står klar for forhandlinger med representanter fra Kyiv, som viser sin uforutsigbarhet og ikke har tatt vare på denne muligheten ennå».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa samtidig at han har snakket med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, som er Russlands allierte.

Han oppga ingen flere detaljer om samtalen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommuniserer med folket via videomeldinger fra Kyiv, der han fortsatt befinner seg. Foto: AP

Klager Russland inn til domstolen i Haag

Samtidig bekrefter Zelenskyj at Ukraina har sendt inn en klage på Russland til Den internasjonale domstolen i Haag med krav om at landet stanser invasjonen.

– Russland må holdes ansvarlig for å manipulere tanken om folkemord til å rettferdiggjøre aggresjon, skriver den ukrainske presidenten i en twittermelding.

– Vi krever en rask avgjørelse der Russland beordres om å stanse militær aktivitet og forventer at rettssaker starter neste uke, skriver han videre.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har ikke mandat til å stille de russiske lederne bak invasjonen strafferettslig til ansvar. Men det er verdens øverste domstol for å løse juridiske spørsmål mellom stater om angivelige brudd på internasjonal lov. Det er FNs øverste domstol.

Kreml har forsøkt å rettferdiggjøre sin operasjon med å «demilitarisere» Ukraina som et forsøk på hindre angivelig forfølgelse av landets russiskspråklige minoritet. Det internasjonale samfunnet har imidlertid fordømt invasjonen som et åpenlyst brudd på internasjonal lov.