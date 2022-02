Danmark vil stenge luftrommet for russiske fly

Også russiske privatfly vil bli utestengt fra dansk luftrom, sa utenriksminister Jeppe Kofod søndag.

Han sa at det fortsatt gjenstår noen juridiske detaljer som må på plass. Men han venter at tiltaket vil tre i kraft søndag.

Tidligere har også Tyskland, Storbritannia, Bulgaria, Tsjekkia, Slovenia, de baltiske landene og Polen sagt at de vil stenge luftrommet for russisk flytrafikk. Finlands samferdselsminister Timo Harakka skrev på Twitter lørdag kveld at også de forbereder seg på å utelukke russiske fly fra sitt luftrom.

Regjeringen i Russland har svart med samme mynt. Russiske myndigheter opplyste lørdag at de stenger luftrommet for fly fra Bulgaria, Polen, Tsjekkia og Romania.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod erkjenner at det vil bli «litt vanskeligere» å fly rundt om i verden når russiske fly utelukkes fra dansk luftrom.