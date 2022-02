Zelenskyj ber FN frata Russland stemmeretten

Zelenskyj formidlet budskapet til Guterres lørdag, i det som var den første samtalen mellom dem etter at Russland startet angrepet på Ukraina torsdag.

I samtalen sa Guterres at FN skal øke den humanitære hjelpen til Ukrainas befolkning.

Russland er blant Sikkerhetsrådets fem permanente medlemmer og har i likhet med de øvrige fire, Kina, Frankrike, Storbritannia og USA, anledning til legge ned veto.

Russland benyttet seg av denne retten da Sikkerhetsrådet skulle stemme over et utkast til en resolusjon fredag for å be Russland stanse angrepet på Ukraina.