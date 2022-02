FN bekrefter minst 64 sivile drepte i Ukraina

Tallene inkluderer opptelling fram til sent lørdag kveld og er basert på strenge bekreftelsesprosedyrer og metodologi, opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA).

De reelle tallene antas å være betydelig høyere, ettersom mange meldinger om ofre ennå ikke er bekreftet, påpeker OCHA.

FNs nødhjelpskontor opplyser også at skader på sivil infrastruktur har ført til at hundretusener av mennesker i Ukraina har mistet tilgang til elektrisitet eller vann. Dette forårsaker «humanitære situasjoner» i Ukraina, for det mest nord, øst og sør i landet, ifølge OCHA.

Forrige opptelling fra OCHA ble lagt fram fredag morgen og viste minst 127 sivile ofre, blant dem 25 drepte og 102 sårede, flesteparten som følge av beskytning og luftangrep.