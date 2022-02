Forskerne fant ikke støtte for en alternativ hypotese om at coronaviruset stammet fra et laboratorium i Wuhan , skriver The New York Times.

Rapportene er et samarbeid mellom en rekke forskere fra flere universiteter i verden over, flesteparten i USA. Forskerne har analysert data fra en rekke kilder for å se etter ledetråder til hvordan pandemien oppsto. De konkluderte med at coronaviruset var til stede i levende pattedyr som ble solgt på et sjømatmarked i Wuhan på slutten av 2019.

Forskningen tyder på at viruset høyst sannsynlig to ganger smittet over på folk som enten jobbet eller handlet på markedet.

De to forskningsrapportene, på til sammen rundt 150 sider, er ennå ikke publisert i et vitenskapelig tidsskrift.