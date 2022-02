– Den militære operasjonen for å beskytte Donbas vil bli utført til det fulle fram til alle resultater er oppnådd. Verken mer eller mindre, skriver Medvedev, som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, på det sosiale nettverket VKontakte lørdag.

Medvedev skildrer Vestens sanksjoner mot Russland som «politisk impotens som følge av manglende evne til å endre Russlands kurs».

– Nå blir vi drevet ut fra alle steder, vi blir straffet, skremt, men vi blir ikke redde igjen, skriver han. Russland vil svare på sanksjonene som «et speilbilde», la han til, og mener diplomatiske forbindelser med Vesten ikke er spesielt nødvendige.

Stenger luftrom

Russland har allerede varslet at de stenger luftrommet for flere europeiske land som følge av sanksjonene. Dette gjelder for fly fra Bulgaria, Polen og Tsjekkia.

– Flyselskaper fra disse statene, og de som er registrert i dem, er underlagt restriksjoner på flyginger til destinasjoner på russisk territorium, inkludert overgangsflyginger gjennom russisk luftrom, sier russiske luftfartsmyndigheter i en uttalelse.

Russland har tidligere stengt luftrommet for britiske fly.

Russland anklager Ukraina for å forlenge konflikten

Kreml anklager lørdag Ukraina for å forlenge konflikten ved å nekte å møtes til samtaler. Russland har invitert til samtaler i Minsk, mens Ukraina vil møtes i Warszawa.

– I forbindelse med de ventede forhandlingene beordret den russiske presidenten i går ettermiddag en stans i framrykkingen av hovedstyrkene i Den russiske føderasjonen, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov lørdag.

– Ettersom den ukrainske siden nekter å forhandle, har framrykkingen blitt gjenopptatt i ettermiddag, sier Peskov.