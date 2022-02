Det opplyser en sjef i Ukrainas helsedepartement, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Det er ikke klart om det kun refereres til sivile tap.

Ifølge departementssjefen er 1.115 mennesker såret, blant dem 33 barn.

Etter den første dagens kamper opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at 137 ukrainere var drept. Han henviste da til både sivile og soldater. Uttalelsen kom rundt midnatt natt til fredag.

FNs flyktningkontor melder i tillegg at over 120.000 ukrainere har flyktet fra landet siden Russland startet sitt angrep denne uka.

Høykommissær for flyktninger Kelly Clements sier i et intervju med CNN at situasjonen ventes å bli verre.

- Vi ser nå at over 120.000 mennesker har dratt til nabolandene. Velkomsten de får fra lokalsamfunnene og lokale myndigheter er fantastisk. Men det er en dynamisk situasjon. Vi er ganske kunst, åpenbart, med tanke på hva som vil komme, sier hun.

Hun sier mesteparten av flyktningene drar til Polen og Moldova, men også Romania, Slovakia og Ungarn.

Polens viseinnenriksminister melder at 100.000 ukrainere har flyktet til Polen alene.