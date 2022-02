– Kampen skjer her. Jeg trenger ammunisjon, ikke å få sitte på med noen, sa Zelenskyj ifølge en høytstående amerikansk etterretningskilde med direkte kjennskap til samtalen. Kilden beskriver Zelenskyj som optimistisk.

Invasjonsstyrker fra Russland nærmet seg Ukrainas hovedstad natt til lørdag, i det som beskrives som en antatt omringing av byen etter å ha rammet flere byer og militærbaser rundt om i landet med luftangrep.

Zelenskyj viste seg fram på et videoopptak sent fredag kveld utenfor presidentpalasset. Han ba folk forberede seg på en vanskelig natt og sa at Russland vil forsøke å storme byen.