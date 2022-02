– CNNs team i den ukrainske hovedstaden Kyiv melder om høylytte eksplosjoner vest og sør for byen tidlig lørdag morgen. Himmelen, fortsatt mørk, lyses opp av en rekke lysglimt på horisonten, meldte CNN litt etter klokken 2 natt til lørdag.

Ukrainske myndigheter meldte samtidig på Twitter at det er sammenstøt mellom ukrainske og russiske styrker i en østlig forstad til Kyiv.

– Fienden prøve rå angripe CHP-6 nær Troiestsjyna. De væpnede styrkene yter motstand, står det i meldingen.

CHP-6 er en varme- og kraftstasjon som ligger nordøst i utkanten av Kyiv.

Sent fredag kveld sa president Volodymyr Zelenskyj at Russland vil prøve å storme hovedstaden i løpet av natten. Han ba befolkningen forberede seg på en vanskelig natt, og sa:

– Vi må seire i natt. Ukrainas skjebne blir avgjort akkurat nå.

(Saken fortsetter under bildet)

Et opplyst vindu i en ellers mørklagt boligblokk i Kyiv sent fredag kveld. Foto: Efrem Lukatsky / NTB

Ber folk søke tilflukt

Samtidig ber ukrainske myndigheter befolkningen om å unngå gatekamper.

Advarselen ble utstedt tidlig lørdag morgen. Folk blir oppfordret til å benytte seg av tilfluktsrom og å unngå å være nær vinduer eller ute på balkonger.

Folk blir også bedt om å ta forholdsregler og unngå å bli truffet av skudd eller gjenstander.

Ifølge den ukrainske hæren skal det dreie seg om kamper nær en militærenhet vest for byens sentrum.

Russiske styrker så ut til å omringe Kyiv fra flere fronter natt til lørdag, og første halvdel av natten ble det observert og hørt eksplosjoner og lysglimt i byens utkanter. I løpet av natten opplyste også hæren at den hadde slått tilbake et russisk angrep på en av hovedveiene i Kyiv.

(Saken fortsetter under bildet)

Presidenten skal fremdeles befinne seg i Ukraina. Her står han på gata sammen med andre ukrainere. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/NTB

– Vi har drepte

Natt til lørdag forsøkte russiske styrker å ta kontroll over en militærflyplass i Vasylkiv, sør for Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge lokale myndigheter.

Vasylkivs ordfører Natalia Balasinovitsj sier at ukrainske soldater er blitt drept i harde kamper, ifølge kommentarer hun har gitt til ukrainske medier natt til lørdag.

– Vi har drepte. Og vi har mange sårede, 200, beklageligvis, sa hun.

Militærflyplassen ligger rundt 40 kilometer sør for sentrum av Kyiv. Det russiske angrepet skjer fra luften, ikke bakken, ifølge meldingene. Tidligere natt til lørdag meldte Ukrainas hær om at den hadde skutt ned et russisk transportfly ved Vasylkiv.

Det har vært et lignende forsøk der Russland har gjennomført luftangrep mot luftbasen Hostomel nordvest for Kyiv. Det skjedde torsdag. Da ble angrepet slått tilbake av ukrainske styrker.