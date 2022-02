FN-sjefen sier russiske styrker må dra hjem

– FN ble født av krig for å gjøre slutt på krig. I dag ble ikke dette målet oppnådd. Men vi må aldri gi opp. Vi må gi fred en ny sjanse, sa Guterres etter at FNs sikkerhetsråd fredag ikke klarte å enes om et resolusjonsutkast der Russland ble oppfordret til å stanse militær maktbruk mot Ukraina og trekke styrkene ut fra ukrainsk territorium.

– Soldatene må dra tilbake til kasernene sine. Ledere må legge ut på veien mot dialog og fred, sa Guterres.

Han viste til at situasjonen stadig forverres i Ukraina, men at FN oppskalerer innsatsen for å gi livreddende hjelp til trengende, også i Øst-Ukraina, på begge sider av frontlinjen.

– For å styrke vår innsats, har jeg i dag kunngjort at jeg utpeker Amin Awad som FNs krisekoordinator for Ukraina, sa FN-sjefen.

Awad har bakgrunn fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og skal koordinere FNs innsats i Ukraina, inkludert humanitær hjelp, på både ukrainsk og russisk side.

Guterres ber om at FN-ansatte og humanitære organisasjoners ansatte blir garantert sikkerhet og fri bevegelse.