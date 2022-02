Ukraina hevder å ha skutt ned russiske transportfly

Flyet var av typen Ilyushin Il-76 og det ble skutt ned nær Vasylkiv, en by som ligger rundt 40 kilometer sør for hovedstaden Kyiv, ifølge en uttalelse fra Ukrainas generalstab natt til lørdag.

Russland har ikke kommentert hendelsen, og meldingen har ikke latt seg bekrefte.

Natt til lørdag sto to amerikanske embetsfolk med direkte kjennskap til forholdene på bakken i Ukraina fram og sa at Ukraina har skutt ned enda et transportfly av samme type. Det russiske flyet ble skutt ned nær Bila Tserkva, om lag 85 kilometer sør for Kyiv, ifølge de to ikke navngitte kildene.

I likhet med meldingen om det første flyet, har ikke denne opplysningen latt seg bekrefte, og Russland har ikke kommentert den.