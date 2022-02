Russland hevder å ha inntatt byen Melitopol

Nyhetsbyrået siterer det russiske forsvarsdepartementet på at russiske styrker først gikk i land i Azov ved Azovhavet og tok seg derfra videre til Melitopol. De okkuperte byen «uten motstand», ifølge meldingen, som ikke har latt seg bekrefte på uavhengig vis.

Det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform melder imidlertid at byen ble omringet, og at små grupper med russiske soldater gikk inn i byen. De forsøkte å okkupere viktig infrastruktur, ifølge en videouttalelse fra lederen for regionadministrasjonen i Zaporizjzja, Oleksandr Starukh.

Han sier det forelå meldinger om kamper i utkanten av byen siden middagstider fredag, og at russiske styrker gikk inn i byen, men at de ble slått tilbake av ukrainske styrker. Kampene pågår fortsatt nær byen, ifølge opplysningene hans.