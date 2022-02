Zelenskyj takker Sverige for militærstøtte

Den svenske utenriksministeren Ann Linde presiserer at Zelenskyj takker for at Sverige siden 2014 har vært med på å blant annet styrke forsvaret gjennom Operation Unifier.

– Vi har også vært med på minerydding, som er et av de største problemene. Der er Sverige veldig flinke til å fjerne militærminer som har ødelagt mange barns hender og føtter. Det er det han først og fremst ser på, sier hun.

Men det pågår også en diskusjon om levering av utstyr til Ukraina.

Linde svarer at det er forsvarsministeren som ser på det og som vil komme med et svar.

– Jeg har snakket med Ukrainas visestatsminister, og de trenger spesielt hjelmer, redningsvester og den slags, legger Linde til.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har også snakket med Zelenskyj for å gjøre det klart at Ukraina har deres fulle støtte. Hun skriver i et innlegg på Facebook at han og det ukrainske folket har hennes fulle sympati.