Russland og Ukraina enig om å ivareta sikkerheten i Tsjernobyl

Mikhail Uljanov, Russlands øverste representant i Wien-samtalene om Irans atomprogram, opplyser om enigheten fredag kveld.

Ifølge ham har det russiske forsvarsdepartementet kommet til enighet med ukrainske styrker om å sørge for at sikkerheten i Tsjernobyl blir ivaretatt.

Tsjernobyl og området rundt har vært nedstengt siden en eksplosjon og brann i atomreaktoren i 1986. Det er registrert høyere strålingsnivåer der som følge av at tunge militærkjøretøy har vært i området under det russiske angrepet på Ukraina. Russiske styrker har varslet at de har tatt kontroll over kraftverket.