Russisk sjakkstjerne og aktivist: Putin kan arrestere tusenvis

Flere folk har tatt til gatene i Russland for å demonstrere mot invasjonen av Ukraina. Flere har også blitt arrestert. Kasparov sier Putin har nok ressurser til å slå ned enhver protest i Russland.

– Han har en krigskiste på hundrevis av milliarder dollar nok til å betale for propagandere, for politiet og også for militæret , sier den russiske aktivisten og styrelederen i Human Rights Foundation til Sky News.

Han applauderer heltemotet til demonstrantene, men sier de ikke vil klare å få Putin til å endre mening. Putin har kapasitet til å arrestere tusenvis, sier han.