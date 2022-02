– Dette er kanskje siste gang dere ser meg i live , skal presidenten ha sagt ifølge Aixos , gjengitt av VG. Blant annet Sveriges statsminister Magdalena Andersson skal ha deltatt på møtet.

USAs utenriksdepartement mener Zelenskyj er et hovedmål for russerne, og den ukrainske presidenten er enig.

– Vi har informasjon om at fienden har erklært meg som sitt første mål og min familie er andre mål, sa han torsdag og avviste rapporter om at han skulle ha forlatt landet.

– Jeg blir i hovedstaden med mitt folk, sa han og la til at han ikke har lov å si akkurat hvor han oppholder seg.

– Kyiv kan falle snart

Ifølge nyhetsbyrået AP kan lyden av eksplosjoner og skyting høres stadig nærmere regjeringskvartalet.

Mens byens innbyggerne har søkt seg til tilfluktsrom og forbereder seg på en natt med luftangrep, snakket Zelenskyj med USAs president Joe Biden på telefonen fredag kveld.

I samtalen advarte han om at Kyiv snart kan komme til å falle , melder Sky News.

Britenes forsvarsetterretningssjef Jim Hockenhull sier at russerne rykker fram mot Kyiv langs to akser.

– Målet er å omringe hovedstaden, sikre kontroll over innbyggerne og få en regimeendring, sier Hockenhull og legger til at de russiske styrkene møter sterk motstand fra ukrainske styrker.

La ut motivasjonsvideo

Fredag kveld la han også ut en video sammen med flere av sine nære støttespillere fra gatene i Kyiv for å vise at de ikke hadde rømt landet til tross for den russiske invasjonen

– Vi er alle her. Militæret vårt er her. Samfunnets borgere er her. Vi forsvarer alle vår uavhengighet, vårt land, og slik vil det fortsette, sier Zelenskyj i videoen, som er filmet ved presidentens kontor i Kyiv.

– Mer brutale angrep



Ukrainas ambassadør til USA sier ifølge Sky News at Russlands angrep på Ukraina har vært mer brutale fredag enn tidligere.

Ved 20-tiden lokal tid kunne det høres et kraftig smell i nærheten av Maidan-plassen i sentrum av Kyiv. Det var her tusenvis av demonstranter samlet seg i 2013 og 2014, protester som førte til at en mer vestligorientert regjering fikk makten i landet.

Zelenskyj befinner seg fortsatt i Kyiv, og fredag ble det publisert en video der han sammen med flere av landets fremste ledere lover å kjempe for Ukraina.

USA har advart om at Russlands ser på Zelenskyj som sitt fremste mål.