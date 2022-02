Nato sender betydelige styrker østover

– Det som har endret seg de siste dagene er at det er en fullskala invasjon av en partner. Dette er den mest alvorlige sikkerhetskrisen vi har stått overfor på flere tiår. Det er derfor vi har reaksjonsstyrken og det er derfor vi utplasserer den for å hindre misforståelser og gjøre det klart at vi vil forsvare alle våre allierte, sier Stoltenberg under et pressemøte i Brussel fredag kveld.

Han legger til at det dreier seg om flere tusen soldater, over hundre fly og skip som er utplassert på over tretti forskjellige steder.

– Dette er den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har hatt i Europa på flere tiår, derfor gjør vi dette. Vi må gjøre det vi kan for å beskytte Nato-territorium og våre allierte, sier Stoltenberg.

Tusenvis av tropper

– Vi snakker om tusenvis av tropper, vi snakker om luft og maritime kapasiteter. Vi har mange fly som opererer i den østlige delen av alliansen. Flere allierte har allerede sendt styrker til reaksjonsstyrken. Disse vil bli sendt til den østlige delen av alliansen, sier Stoltenberg.

I mellomtiden skal NRF-enheter reise til Norge for en øvelse, informerer han. Det vil skje i den første utplasseringen av deler av NRF, som gjøres for å avskrekke og forsvare allianseområdet.

Stoltenberg sier at Natos hurtigstyrke, som er på rundt 5.000 soldater, er blant dem som utplasseres. Stoltenberg understreker at Nato ikke ønsker å provosere til konflikt, men derimot unngå det.

Flere Nato-land skal også bistå Ukraina med forsvarsmateriell, blant annet luftforsvarssystemer.

Forberedt på cyberangrep

Stoltenberg sier at Nato også øker sitt forsvar mot mulige cyberangrep og hjelper Ukraina med å styrke sitt. Slike angrep kan også få store konsekvenser, varslet Stoltenberg:

– Cyberangrep kan trigge artikkel 5, men vi har aldri gått inn på nøyaktig når vi kan utløse den artikkelen, sier han.

Natos artikkel 5 går ut på at et angrep på ett land i alliansen er et angrep på alle.

– Vi er fokuserte på å forsterke våre cyberforsvar, vi er fullt klar over at det er en risiko der. Derfor forsterker vi både våre cybernettverk, men gir også støtte til Ukraina, legger han til.

– Har knust freden

Han gjentar at Russland har brutt folkeretten.

– Russland har knust freden på det europeiske kontinentet. Det vi har advart mot i flere måneder, har nå skjedd.

Nato-sjefen gir også en tydelig beskjed til russere:

– Folk i Russland må vite dette: Kremls krig mot Ukraina vil ikke gjøre Russland tryggere, mer respektert i verden, og det vil ikke føre til en bedre fremtid for barna deres, sier Stoltenberg.