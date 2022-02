Det skriver Reuters.

Tankskipet skal ha blitt truffet da det beveget seg utenfor den sørlige byen Odessa i Ukraina.

Ifølge Vadim Pavalachi, nestleder i Moldovas sjøfartsmyndigheter, skal alle besetningsmedlemmene om bord på skipet ha blitt reddet. To av dem skal være alvorlig skadet.

Tidligere fredag publiserte lederen for de væpnede styrkene i Ukraina et bilde av det moldovske skipet på sin offisielle Facebook-side. Her hevdes det at Russland står bak.

Les også: Dette ledet opp til Russlands angrep på Ukraina

Det er foreløpig ikke bekreftet hvem som avfyrte missilene.

Etter Russland gikk til angrep på Ukraina har Moldova erklært unntakstilstand i 60 dager. Det ble vedtatt torsdag.

Dette innebærer totalforbud mot demonstrasjoner og åpner for at myndighetene kan utvise «uønskede personer» fra landet.

Moldovas statsminister, Natalia Gavrilita, sier ifølge NTB at over 4200 flyktninger fra Ukraina allerede har ankommet landet etter den russiske invasjonen. Mange ønsker å fortsette til EU, men over 100 personer har søkt asyl i Moldova, opplyser hun.