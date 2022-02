– Han snakker om å avnazifisere Ukraina, men så oppfører han seg som nazistene. Alt sammen sitter i hodet hans, sa talspersonen Peter Stano på en pressekonferanse.

Bakgrunnen var et spørsmål om Putins påstander om et folkemord i Øst-Ukraina. Russland har gjentatte ganger kommet med grunnløse anklager om at russisktalende i Ukraina blir utsatt for folkemord.