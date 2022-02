Lavrov: – Ingen skal okkupere Ukraina

– Ingen skal okkupere Ukraina. Vi er interessert i at det ukrainske folk skal være selvstendige, og ha en regjering som representerer hele mangfoldet i befolkningen, sier Lavrov.

Uttalelsene kom idet russiske styrker nærmet seg Ukrainas hovedstad Kyiv.

Lavrov traff tidligere fredag viseutenriksminister Sergej Peresada fra den selvutnevnte Donetsk-republikken og utenriksminister Vladislav Deinego fra Luhansk-republikken.

Russland kaller fortsatt invasjonen en «militæroperasjon,» ikke en krig. Lavrov gjentok den offisielle linjen om at angrepet er nødvendig for å frigjøre separatistrepublikkene fra undertrykkelse fra ukrainsk hold.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax sier Lavrov at befolkningen i opprørsområdene var blitt utsatt for artilleriangrep fra Ukraina. Han gjentok også en grunnløs anklage om at Ukraina gjennomførte et folkemord i disse områdene, og sa at Russland ville presentere bevis på dette for FN.

Ukraina og Vesten sier på sin side at anklagene er propaganda som brukes for å skape en begrunnelse for invasjonen.