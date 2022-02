Skyting hørt nær regjeringskvartalet i Kyiv

Tidligere fredag formiddag ble det meldt at russiske styrker hadde rykket inn i de to forstedene Minsk Massif og Obolon, under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum.

Videoer i sosiale medier viste umerkede stridsvogner som ruller gjennom boligområder og langs gater, og det ukrainske forsvarsdepartementet oppfordret innbyggere i området til å ta opp kampen mot invasjonsstyrken.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter overfor BBC at russiske styrker nå er inne i Kyiv.

Videoer fra Obolon-området viser også et ødelagt militærkjøretøy og to drepte soldater iført ukrainske uniformer.

Det er også utløst ny flyalarm i Kyiv, men det er foreløpig ikke meldt om nye fly- eller rakettangrep mot mål i byen.