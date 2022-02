Korona sprer seg ukontrollert i Irak

På al-Shifa-sykehuset er resultatet klart: Over 95 prosent av de innlagte på intensivavdelingen er uvaksinert, sier visedirektør Ali Abdel Hussein Kazem.

Halvparten av de 40 intensivsengene er opptatt av koronapasienter, og hele sykehuset er i virkeligheten omgjort til et behandlingssenter for koronapasienter, der unge og gamle ligger koblet til respiratorer.

Sliter

Iraks helsesystem som allerede er nedslitt etter tiår med krig, korrupsjon og manglende investeringer, sliter med å holde hodet over vann etter at landet i januar ble rammet av den fjerde koronabølgen.

Irak har registrert 2,2 millioner smittede og 24.000 dødsfall fra koronaviruset siden pandemien startet for to år siden, men data tyder på at smitteraten synker til rundt 2.000 om dagen.

Tre av fire uvaksinert

Trass i at det er opprettet 1.400 vaksinesentre rundt om i landet, strever myndighetene med å overtale folk til å vaksinere seg, trass i at eksperter over hele verden sier at vaksinene reddet liv.

Hittil er under 10 millioner mennesker vaksinert, 25 prosent av befolkningen, og av dem har bare rundt 7 millioner fått to doser. Under 100.000 har fått en boosterdose.

I nabolandet Iran har 66 prosent fått minst to doser.

Eldre med helseplager

Lederen for intensivavdelingen på al-Shifa, Mohammed Salih, sier at 90 prosent av pasientene er over 60, og at de fleste har underliggende problemer som diabetes, høyt blodtrykk eller nyresykdom.

En trend Salih ser, er at gravide kvinner som legges inn, ikke har turt å ta vaksinen. En annen trend er at syke utsetter så lenge som mulig å komme til sykehus, når tilstanden er blitt kritisk.

– De foretrekker å bli hjemme fordi de hører på sosiale medier og rykter som sier at viruset ikke er farlig, eller som skaper tvil om vaksinene, sier han.