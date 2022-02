EU med nye harde sanksjoner mot Russland

EU-kommisjonens president sier videre at også energisektoren vil rammes, blant annet ved et forbud av eksport av reservedeler til russiske oljeraffinerier, som vil gjøre det «umulig» å oppgradere dem.

– Vi er for avhengige av Russland når det kommer til energi. Vi skal gjøre alt vi kan for å redusere avhengigheten vår av olje, gass og kull fra Russland, sier von der Leyen.

I tillegg forbys salg av fly og utstyr til russiske selskap, og salg av halvledere. De økonomiske sanksjonene vil innebære at Russland blir avskåret fra finansielle markeder, og sanksjonene vil føre til økt inflasjon i landet, ifølge von der Leyen.

I tillegg vil det bli visumrestriksjoner for russiske diplomater, forretningsfolk og andre, tvitrer hun.

Sanksjonene ble lagt fram natt til fredag etter et langt EU-toppmøte som startet torsdag kveld. EU-president Charles Michel sier at sanksjonene vil bli «smertefulle for det russiske regimet».

EUs sanksjoner kommer etter at også USA, Storbritannia og Canada torsdag kunngjorde omfattende sanksjoner mot Russland og kretsen rundt president Vladimir Putin.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har bekreftet at Norge kommer til å slutte seg til sanksjonene fra EU.

Lovtekstene for sanksjonene ventes å bli ferdigstilt i løpet av natta før de sendes til EUs utenriksministre for godkjenning fredag.