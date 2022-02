FNs sikkerhetsråd innkalles til nytt Ukraina-møte

Resolusjonen er dømt til å bli nedstemt fordi Russland har vetorett, men USA mener at det i seg selv vil vise hvor isolert Russland er.

Norge er med på resolusjonen og oppfordrer alle andre medlemsland til å melde seg på som medforslagsstillere.

En avstemning om samme tekst ventes å finne sted i hovedforsamlingen etterpå, der ingen av de 193 medlemmene har vetorett, men der en resolusjon ikke er bindende, slik den er i Sikkerhetsrådet.

Forslaget innebærer ifølge AFP, som har sett utkastet, at Russland fordømmes i sterke ordelag for brudd på FN-charteret om at ingen medlemsland skal angripe andre land.

Forslaget krever at Russland umiddelbart stanser maktbruken mot Ukraina og trekker alle sine styrker ut fra Ukrainas territorium.

Forslagsstillerne håper at flest mulig av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemmer for resolusjonen.

Da Russland invaderte Krim i 2014, stemte 13 for en fordømmelse av Russland, mens bare Russland stemte imot og Kina avsto.

I hovedforsamlingen fikk resolusjonen 100 stemmer, mens elleve stemte imot og 58 land avsto.