Pentagon: Putins mål er å fjerne regjeringen i Kyiv

En talsmann for Pentagon sier at de mener at den måten Russland har lagt opp invasjonen på, med et skyv mot Kyiv, tyder på at de vil fjerne regjeringen og innsette sitt eget styre.

Torsdag kveld var det kamper 30 kilometer fra Kyiv og rundt landets nest største by Kharkiv, og Russland har kontroll over Ukrainas luftrom. Russerne er klart ute etter å okkupere store befolkningssentre, sier talsmannen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyser at det befinner seg russiske sabotasjegrupper i Kyiv.