Unntakstilstanden ble vedtatt i nasjonalforsamlingen torsdag.

Den innebærer blant annet totalforbud mot demonstrasjoner og gir myndighetene mulighet til å utvise «uønskede personer» fra landet.

Statsminister Natalia Gavrilita sier at over 4.200 flyktninger fra Ukraina allerede har ankommet landet etter den russiske invasjonen. Mange ønsker å fortsette til EU, men over 100 personer har søkt asyl i Moldova, opplyser hun.