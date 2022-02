Fylkene Kherson og Henitsjesk er ikke lenger under ukrainsk kontroll, sier lokale tjenestemenn ifølge nyhetsbyrået DPA.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at det er en vanskelig situasjon sør i landet, men uten å gi flere opplysninger.

Ifølge ukrainske kilder har russiske styrker tatt kontroll over en kanal og et vannkraftverk sør i landet. Det er frykt for at Russland også vil invadere havnebyen Odesa sør i Ukraina.