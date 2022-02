Bortimot 1.400 personer er pågrepet i demonstrasjoner mot Ukraina-krigen i byer over hele Russland, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Rundt 2.000 mennesker samlet seg nær Pusjkin-plassen i Moskva, mens opptil tusen samlet seg i St. Petersburg, ifølge nyhetsbyrået AFPs korrespondenter i Russland.

Demonstrantene sier de er i sjokk over sitt eget lands beslutning om å gå til krig mot Ukraina.

Flere titalls personer er pågrepet i russiske demonstrasjoner mot Ukraina-krigen i St. Petersburg. Det er også demonstrasjoner i andre russiske byer. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Jeg er i sjokk. Mine slektninger og kjære bor i Ukraina, sier 23 år gamle Anastasia Nestulja i Moskva.

Lignende beskjeder kom fra St. Petersburg.

– Jeg har en følelse av at myndighetene har blitt sprø, sier 27 år gamle Svetlana Volkova.

En annen mann ropte «hvem kjemper dere mot? Pågrip Putin» i det han ble anholdt og dratt vekk av tre politifolk.

Mange russere føler sterke bånd til Ukraina, ikke minst de som har familie i nabolandet.

Russiske advarsler

Russiske myndigheter hadde på forhånd rykket ut og advart sine innbyggere mot å delta i slike demonstrasjoner.

Etterforskningskomiteen, en etat som etterforsker omfattende kriminalitet, advarte russerne om at å delta i ikke-godkjente protester relatert til den «anspente utenrikspolitiske situasjonen», kunne føre til straffeforfølgelse.

Det var en respons på flere meldinger i sosiale medier som tok til orde for å demonstrere mot Vladimir Putins beslutning om å angripe Ukraina.

– En bør være klar over de negative juridiske konsekvensene slike handlinger vil medføre, i form av straffeforfølgelse, het det i en uttalelse fra komiteen.

Det russiske innenriksdepartementet sa på sin side sagt at de vil ta «alle nødvendige grep for å sikre offentlig ro og orden».

Strenge regler

Russland har strenge lover for demonstrasjoner og protester, som ofte ender i massepågripelser. Landet slår hardt ned på opposisjon mot myndighetene. Blant annet sitter opposisjonsleder Aleksej Navalnyj i fengsel utenfor den russiske hovedstaden.

The Guardian har også snakket med noen av dem som likevel har valgt å demonstrere.

– Jeg er flau over landet mitt. For å være ærlig med deg, er jeg tom for ord. Krig er alltid skummelt. Vi vil ikke ha dette, sier den 30 år gamle læreren Nikita Golubev til avisen.