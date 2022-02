Norske skip på vei til Ukraina snur

Tre norske skip på vei til Ukraina og Russland legger nå om kursen, skriver Teknisk Ukeblad.

Rederiforbundet opplyser at det er 20 norskkontrollerte skip i Svartehavet for øyeblikket.

Klaveness Combination Carriers har to skip som skulle laste korn i konfliktområdet, ett i Odesa i Ukraina og ett i den russiske havnen Novorossijsk. De legger nå om kursen.

– Vi vil finne oppdrag og laste andre steder. Det er ikke aktuelt å seile inn i et krigsområde, sier administrerende direktør Engebret Dahm i Klaveness.

Et kjøleskip med frossenfisk vil droppe anker på Færøyene i stedet for å seile mot Svartehavet og lossing i Odesa, som var planen. Skipet tilhører Fjord Shipping, som opplyser til Teknisk Ukeblad at det ikke er bestemt hva de skal gjøre med lasten, men at det heller ikke er aktuelt å seile inn i en krigssone.

Rederiforbundet følger situasjonen tett og har høy beredskap for å bistå norskkontrollerte skip i området.