Stor uro etter meldinger om at russiske soldater har tatt kontroll over Tsjernobyl

Ukrainske myndigheter opplyste torsdag at russiske styrker har erobret det nedlagte atomkraftverket, som i 1986 var kilden til verdens alvorligste kjernekraftulykke noensinne.

Ifølge IAEA har Ukraina informert byrået om at «uidentifiserte væpnede styrker» har tatt kontroll over atomkraftverket, men det understreker at ingen er drept og at det ikke er meldt om ødeleggelser ved anlegget.

– I tråd med sitt mandat, følger IAEA nøye med på utviklingen i Ukraina med spesielt fokus på tryggheten og sikkerheten ved kjernekraftverkene og andre atomrelaterte anlegg, sier IAEAs generaldirektør Rafael Mariano i en uttalelse torsdag kveld.

– Helt meningsløst

Tsjernobyl ligger rundt 130 kilometer fra Ukrainas hovedstad Kyiv. En høytstående amerikansk etterretningskilde sier til AP at de russiske styrkene her trolig har som mål å rykke framover mot hovedstaden lenger sør, for å knytte dem sammen med andre russiske styrker i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak kaller angrepet for fullstendig meningsløst. Han mener det er umulig å fastslå at anlegget er trygt, og har frykter at russiske myndigheter vil bruke anlegget til provokasjoner og anklage Ukraina for å skade atomkraftverket.

– Etter det absolutt meningsløse angrepet fra russerne i denne retningen, er det umulig å si at atomkraftverket i Tsjernobyl er trygt, sier Podoljak.

En rådgiver for innenriksdepartementet i Kyiv, Anton Herasjenko, sier at ethvert angrep mot lagringsplassen for atomavfall, vil kunne sende radioaktivt støv over «Ukrainas territorium, Hviterussland og EU-land».

Russiske tjenestemenn, som har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om hva målet er med krigføringen i Ukraina er, har ikke kommentert opplysningene.

– Ikke i Russlands interesse

Edwin Lyman, som leder arbeidet med atomkraftsikkerhet i organisasjonen Union of Concerned Scientists i Washington, sier at han ikke kan forstå hvordan det er i Russlands interesse å tillate at noen av anleggene ved Tsjernobyl bli ødelagt.

Han sier han er mest bekymret for brukt atomkraftbrensel som er lagret på stedet. Hvis krafttilførselen til kjølepumpene blir brutt eller lagringstankene blir ødelagt, kan resultatet bli katastrofalt, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP

President Volodymyr Zelenskyj sa tidligere torsdag at russiske styrker prøvde å ta kontroll over Tsjernobyl.

– Våre styrker ofrer livene sine for å hindre en gjentakelse av tragedien fra 1986, skrev Zelenskyj på Twitter.

Han kaller angrepet en krigserklæring mot hele Europa.

Meldte fra til Sverige

I samme melding skriver Zelenskyj at han har meldt fra om angrepet til Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

En ukrainsk tjenestemann sier russiske bomber traff et lager for radioaktivt avfall og at det er meldt om en økning i radioaktive strålingsnivåer.

Foreløpig har ikke eksperter hatt tilgang til kjernekraftverket for å vurdere skadene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge skriver at Tsjernobyl-anlegget med sarkofagen og områdene rundt kan bli rammet av militære trefninger eller operasjoner – noe som kan føre til oppvirvling av radioaktiv forurensning.

– Dette kan gi konsekvenser i nærområdet, melder DSA.