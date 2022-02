Internasjonal fordømmelse av Russlands angrep mot Ukraina

EUs ledere Ursula von der Leyen og Charles Michel sier at de holder russiske myndigheter ansvarlig for det som nå skjer.

– I disse mørke timene går våre tanker til Ukraina og de uskyldige kvinner, menn og barn som står overfor dette uprovoserte angrepet og som frykter for sine liv, skriver de to på Twitter.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands uberettigede angrep mot Ukraina, skriver de to lederne. Senere torsdag holder EU hastemøte for å diskutere krisen. På møtet legger EU fram et forslag om innføring av ytterligere sanksjoner mot Russland. Hvis de nye sanksjonene blir vedtatt av EUs ledere, dreier det seg om den kraftigste sanksjonspakken fra EU noensinne.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

FN-sjef António Guterres sier at nattens møte i Sikkerhetsrådet var den tristeste stunden i hans tid som generalsekretær. Foto: United Nations / AP

Nato-fordømmelse

– Vi koordinerer vårt svar med våre internasjonale partnere, inkludert Nato og G7, hvis ledere skal møtes i dag (torsdag), skriver von der Leyen og Michel.

Nato-sjef Jens Stoltenberg fordømte tidligere torsdag Russlands angrep på det sterkeste.

– Jeg fordømmer på det sterkeste Russlands hensynsløse angrep på Ukraina, noe som setter utallige sivile liv i fare, skrev Stoltenberg på Twitter.

– Dette er et grovt brudd på folkeretten og en alvorlig trussel mot den euroatlantiske sikkerheten. Nato-landene vil møtes for å ta opp Russlands fornyede aggresjon, skrev Nato-lederen før Nato-møtet skulle holdes senere på dagen.

Kort tid før møtet skulle starte klokken 12, sendte Nato ut en fordømmelse av Russland og Hviterussland. Sistnevnte land varslet tidligere på dagen at det er villig til å stille med soldater for å hjelpe Russlands angrep mot Ukraina. Utviklingen har ført til at Nato varsler skjerpet beredskap.

– En mørk dag

Tysklands statsminister Olaf Scholz kaller dette en mørk dag.

– Det er en fryktelig dag for Ukraina og en mørk dag for Europa, sier Scholz.

– Angrepet er et åpenbart brudd på internasjonal lov. Det kan ikke berettiges på noen måte, sier han og varsler alvorlige konsekvenser for Russland.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer også Russlands handlinger mot Ukraina. Presidenten, som tidligere denne måneden møtte sin russiske motpart Vladimir Putin i et forsøk på å arbeide fram en diplomatisk løsning, lover å samarbeide med allierte for å prøve å få en stans i konflikten.

– Frankrike står i solidaritet med Ukraina. Vi står ved ukrainere og jobber med deres partnere og allierte for å få slutt på krigen, skriver Macron på Twitter.

USAs president Joe Biden deler samme syn. Etter en samtale med sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj tidlig torsdag morgen norsk tid, sa Biden at USA skal støtte og hjelpe Ukraina og det ukrainske folk.

Biden fordømte det han kalte «uprovoserte og uberettigede angrep utført av russiske militærstyrker».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Folk demonstrerte til støtte for Ukraina foran Brandenburger Tor i Berlin torsdag etter at russiske styrker hadde gått inn i Ukraina. foto: Michael Sohn / AP / NTB Foto: Michael Sohn / AP

– Ryster fundamentet

Japans statsminister Fumio Kishida fordømmer Russlands angrep mot Ukraina og sier det ryster fundamentet i den internasjonale ordenen.

– Den russiske invasjonen ryster fundamentet i den internasjonale ordenen, som ikke tillater ensidige forsøk på endre status quo, sa Kishida til journalister etter et møte i den japanske regjeringens sikkerhetsråd torsdag.

– Vi fordømmer Russland på det sterkeste. Vi skal koordinere vår innsats med verdenssamfunnet, inkludert USA, og håndtere dette raskt, la han til.

I Beijing varslet kinesiske myndigheter at de følger situasjonen nøye. Budskapet fra Kina er å mane til beherskelse fra alle parter og hindre at situasjonen kommer ut av kontroll. Men Kina unnlater å kritisere Russlands angrep på Ukraina og anklager i stedet USA og dets allierte for å forverre situasjonen.

Det kinesiske utenriksdepartementets talskvinne Hua Chunying vil ikke kalle militæraksjonen for en invasjon og mener dette begrepet er «fordomsfullt».

– Ukraina-konflikten har en veldig komplisert historisk bakgrunn og er et resultat av ulike faktorer, sa hun.

– Katastrofe

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal klokken 18 norsk tid holde en TV-sendt tale om Ukraina-konflikten. Hans regjering har varslet nye sanksjoner mot Russland.

– Dette er en katastrofe for vårt kontinent, skrev Johnson på Twitter torsdag formiddag.

Tidligere på dagen snakket statsminister Jonas Gahr Støre med Finlands president Sauli Niinistö om sikkerhetssituasjonen etter Russlands angrep mot Ukraina.

Niinistö snakket i morgentimene også med den svenske statsministeren Magdalena Andersson.

– Et felles syn på den farlige situasjonen, en sterk forpliktelse til nordisk fellesskap, oppsummerte Niinistö.

– Vidtrekkende konsekvenser

FNs generalsekretær António Guterres har på sin side bønnfalt Vladimir Putin om å trekke styrkene tilbake og stanse angrepet mot Ukraina.

– I menneskehetens navn, hent soldatene hjem til Russland, sa Guterres henvendt til den russiske presidenten etter et hastemøte i FNs sikkerhetsråd natt til torsdag norsk tid.

Helt til det siste forsøkte han å få Putin fra å gjennomføre angrepet.

– Konsekvensene av en krig vil være ødeleggende for Ukraina og får vidtrekkende følger for verdensøkonomien, la FN-sjefen til.

Han sa at nattens møte var den tristeste stunden i løpet av hans tid som FNs generalsekretær.