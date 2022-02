– Dette er det verst tenkelige av mange mulige scenarioer. Da jeg var langs frontlinjen for et par uker siden så framsto det for meg som fullstendig meningsløst og igjen kaste millioner av ukrainere inn i kryssilden, sier Egeland til NTB.

Jan Egeland fra Flyktninghjelpen under Taliban-samtalene på Soria Moria. Nå frykter han en flyktningkrise i Europa. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi har 70 hjelpearbeidere på bakken og vi har formidlet ti av de norske observatørene til OSSE, så vi er sterkt representert i de områdene som nå er under ild. Det er ingen tvil om at dette har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen i disse områdene, slår han fast.

Egeland sier at organisasjonen har vært i kontakt med sine medarbeidere og fått forsikringer om at de har det bra. De har fått beskjed om å holde seg hjemme og avvente videre utvikling. Flyktninghjelpen har planer om å oppskalere hjelpearbeidet i Ukraina etter det russiske angrepet.