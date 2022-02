Torsdag morgen har Russland angrepet flere militære mål i Ukraina og sendt bakkestyrker over grensa.

– Dette er en invasjon i full skala. Verden kan og må stanse Putin, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ifølge NTB.

I går var Trump begeistret for Putins taktiske grep, og beskrev det hele som genialt. Nå har pipa fått en annen lyd.

I et intervju med Fox News sent onsdag kveld, uttaler Trump seg om den russiske militære operasjonen i Ukraina.

– Skulle aldri ha skjedd

– Dette er veldig trist for verden, for landet og spesielt for alle dem som kommer til å miste livet uten grunn, sier Trump i intervjuet ifølge CNN.

– Dette er noe som aldri skulle ha skjedd. Dette ville aldri ha skjedd under min administrasjon, sier ekspresidenten videre.

Intervjuet ble gjort etter president Vladimir Putin natt til onsdag bekreftet en militæroperasjon i Donbas i Ukraina.

Ville gjøre det samme mot Mexico

Den russiske aggresjonen de siste ukene har blitt møtt med bred fordømmelse fra Vesten. USA, EU, Storbritannia og Canada innførte alle sanksjoner tirsdag. Donald Trump gikk sin egen vei, og meddelte at Putins taktikk har vært smart. Trump mente USA kunne benytte seg av en lignende taktikk langs grensa mot Mexico.

Etter at Russland anerkjente de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som selvstendige stater, fikk Putin skryt fra Trump da han stilte opp til intervju i et radioprogram.

Trump beskrev det hele som «genialt».

– Putin erklærer at en stor del av Ukraina… Putin erklærer det som uavhengig. Å, det er vidunderlig, sa blant annet presidenten.