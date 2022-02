EU holder Russland ansvarlig for angrep på Ukraina

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands uberettigede angrep mot Ukraina, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel på Twitter.

– I disse mørke timene går våre tanker til Ukraina og de uskyldige kvinner, menn og barn som står overfor dette uprovoserte angrepet og som frykter for sine liv, skriver de to EU-lederne.

– Vi holder Kreml ansvarlig, skriver de videre.

Senere torsdag holder EU et hastemøte for å diskutere krisen og ytterligere sanksjoner som de to mener skal medføre «massive og alvorlige konsekvenser» for Russland.

– Vi koordinerer vårt svar med våre internasjonale partnere, inkludert Nato og G7, hvis ledere skal møtes i dag (torsdag), skriver de to.