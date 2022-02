I en kommentar kort etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde en militæroperasjon inn i Ukraina, advarte Biden mot at et slikt angrep vil føre til et «katastrofalt tap av liv».

Han kaller angrepet uprovosert og grunnløst.

Biden varslet at han torsdag skal tale til det amerikanske folk, og at han da vil snakke om konsekvensene angrepet vil få for Russland.