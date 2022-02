Putin sier militær operasjon er i gang i Øst-Ukraina

I en uannonsert tale på russisk TV tidlig torsdag morgen ber Putin de ukrainske militære legge ned våpnene.

Han sier han har gitt ordre til militæroperasjonen som svar på trusler som er kommet fra Ukraina, og for å beskytte sivile.

Onsdag ba separatistlederne i Luhansk og Donetsk om militærhjelp fra Russland mot det de kalte ukrainsk aggresjon, etter at Putin anerkjente de to regionene i Øst-Ukraina som egne stater og varslet at han ville sende såkalte fredsbevarende styrker inn i regionen.

Putin sier Russland ikke har som mål å okkupere Ukraina, men at alt ansvar for et blodbad ligger hos det han kaller det ukrainske regimet.

I talen truet han andre land og gjorde det klart at ethvert forsøk på hindre den russiske operasjonen vil føre til «konsekvenser som de aldri har opplevd».

Få timer før holdt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en dramatisk tale der han på russisk appellerte til russerne om å avverge krig. Han sa han hadde forsøkt å ringe til Putin, men at han ikke fikk svar.