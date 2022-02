Luftrommet over Ukraina stengt

Flymannskaper fikk tidlig torsdag melding om at luftrommet over Ukraina var stengt. Et israelsk El Al-fly på vei til Canada snudde brått bort fra ukrainsk territorium og tok i stedet en omvei over Romania og Ungarn, ifølge et nettsted som sporer sivil flytrafikk.

Det eneste andre flyet som nettstedet kunne spore natt til torsdag, var en ubemannet amerikansk observasjonsdrone som var på vei vestover ut fra Ukraina etter at Russland innførte restriksjoner i ukrainsk luftrom.

Ukrainske myndigheter stengte selv flyplasser i Øst-Ukraina fra midnatt til klokka 7 torsdag morgen. Luftrommet over Øst-Ukrania ble samtidig erklært for å være et fareområde på grunn av russiske forsøk på å ta kontroll over luftrommet.

Advarselen og stengningen av flyplasser ble besluttet etter at Russland innførte forbud mot sivil flytrafikk over Øst-Ukraina. Det er en buffersone for å hindre at sivile fly kommer i konflikt med russiske flygeledere.