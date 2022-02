Unntakstilstand i Hongkong på grunn av korona

Unntakstilstanden åpner for at de kan hente leger og sykepleiere fra fastlandet til å støtte opp om det lokale helsevesenet.

Hongkong er rammet av den verste koronabølgen hittil i pandemien. Tusener av nye tilfeller blir registrert hver dag, og byens sykehus er overbelastet uten plass til alle pasientene som trenger behandling.

Hongkong har i to år fulgt samme nullstrategi som Kina for å kvele viruset, men strategien mislyktes da omikronvarianten dukket opp i byen, som har mye mer åpne grenser mot omverdenen.

Kinesisk helsepersonell har ikke lov å operere i Hongkong uten å ta en lokal eksamen for å få lokal lisens.

Lokalbefolkningen er stadig mer irritert over at myndighetene holder fast ved den kinesiske nullstrategien, som blant annet har ført til at skoler er stengt og ferier framskyndet.

I henhold til reglene må alle som tester positivt, i 14 dagers karantene, uansett om de har symptomer eller ikke, og byens myndigheter planlegger å teste hver eneste av de 7,5 millioner innbyggerne tre ganger i løpet av mars.