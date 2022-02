OSSE-observatører i Ukraina trakassert

En patrulje fra observatørkorpset ble tvunget til å kjøre en annen vei av to væpnede menn i et separatistkontrollert område 22 kilometer fra Luhansk by, opplyste Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa onsdag.

Observatørene sier at de to mennene framsto som opprørte, og at de også så en tredje person i en uniform med russisk flagg.

Russland har ennå ikke bekreftet at de har sendt soldater inn i de ukrainske regionene som de tidligere i uka anerkjente som egne stater.

Observatørene melder at det etterpå ble ropt ukvemsord og trusler mot dem et annet sted, og at de ble hindret i å sende opp en drone for observasjon.

På et tredje sted lyktes de i å sende opp dronen, men den gikk tapt da væpnede grupper kom til og teknisk utstyr, inkludert dronens kontrollpanel, ble stjålet.

OSSE har gjentatte ganger meldt at observatørene er blitt hindret i sitt arbeid, særlig i de separatistkontrollerte områdene.

I helgen meldte OSSE om tusener av brudd på våpenhvilen som ble innført i Minst-avtalen, inkludert skyting og eksplosjoner.

Framtiden for OSSEs observatøroppdrag er usikker etter at Minsk-avtalen etter alt å dømme er død som følge av Russlands anerkjennelse av Luhansk og Donetsk.