FNs sikkerhetsråd innkalles til Ukraina-møte

Det er FN-diplomater som opplyser om det sjeldne kveldsmøtet i Sikkerhetsrådet, som skal finne sted klokka 21.30 onsdag (3.30 natt til torsdag norsk tid).

Det blir andre gang på få dager at Sikkerhetsrådet innkalles til kveldsmøte om Ukraina, og det er igjen Ukraina som har bedt om møtet.

Norge var med på å innkalle til møtet, og USA og Albania er i ferd med å legge siste hånd på et resolusjonsforslag som fordømmer Russland for det landet gjør mot Ukraina.

En FN-diplomat sier at hun håper det vil være til fordel for resolusjonsforslaget at et stort flertall land i FN onsdag fordømte Russland på et timelangt møte i hovedforsamlingen.

Resolusjonen legges først fram for Sikkerhetsrådet, der det er dømt til å stemmes ned på grunn av Russlands vetomakt. Men deretter kan det sendes videre til hovedforsamlingen, der ingen kan nedlegge veto, men der en resolusjon ikke er bindende.

En lignende situasjon oppsto etter Russlands annektering av Krim. Da avsto Kina, mens Russland la ned veto og de øvrige 13 landene stemte for.

Tidligere onsdag uttrykte en lang rekke land, fra Guatemala til Tyrkia, sin fordømmelse av Russlands anerkjennelse av to ukrainske regioner som uavhengige land.

Bare Syria forsvarte Russland, og selv Kina, som ofte står sammen med Russland i FN, talte for prinsippet om å respektere lands suverenitet og internasjonalt anerkjente grenser.