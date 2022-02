– Hvis konflikten i Ukraina utvikler seg, vil verden kunne se behov som er større og alvorligere enn hva vi har sett på mange år, sa Guterres da han onsdag talte i FNs hovedforsamling.

– Vår verden står overfor et farlig øyeblikk. Jeg håpet virkelig at det ikke skulle komme. Den siste utviklingen i Ukraina gir grunn til alvorlig bekymring, fastslo FN-sjefen.

Han erkjente at det finnes minst to ulike «permanente fortellinger» om bakgrunnen for konflikten.

– Blir aldri enige

– Jeg vet at fortellerne aldri vil bli enige om hva som skjedde i fortiden, men i den nåværende situasjonen er én ting klart. Russlands avgjørelse om å anerkjenne den såkalte «uavhengigheten» til Donetsk- og Luhansk-regionene, samt oppfølgingen, er brudd på den territorielle integriteten og suvereniteten til Ukraina og i strid med prinsippene i FN-charteret, sa Guterres.

Generalsekretæren framførte den samme kritikken tirsdag, noe som har fått Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til å anklage ham for å være partisk og for å ha gitt etter for press fra Vesten.

Guterres beklaget også at Minsk-avtalene, som ble inngått mellom Ukraina og Russland i 2014 og 2015, er en saga blott.

– De overlevde i en intensivavdeling takket være utstyr som holdt dem i live, men nå er dette utstyret koblet fra, sa han.

– Frykter ny flyktningkrise

USAs FN-ambassadør advarte under møtet om at opptil fem millioner mennesker risikerer å bli fordrevet i Ukraina under en russisk invasjon.

– Hvis Russland fortsetter denne veien, kan det, ifølge våre beregninger, skape en ny flyktningkrise, en av de største i verden i dag, sa Linda Thomas-Greenfield.

FN-sjefen uttrykte også frykt for en kraftig forverring i den humanitære situasjonen. I dag trenger to millioner ukrainere humanitær hjelp, men tallet kan øke kraftig hvis det bryter ut full krig i landet.

– Det er tid for tilbakeholdenhet, fornuft og nedtrapping. Det finnes ingen plass for handlinger og uttalelser som kan føre denne farlige situasjonen nærmere avgrunnen. Det er tid for å etablere en våpenhvile og vende tilbake til dialogens vei og forhandlinger for å spare folket i og utenfor Ukraina for krigens plager, sa António Guterres.