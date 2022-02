Gassforsyningene til Europa sto høyt på agendaen da von der Leyen tok imot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont i Brussel.

Kommisjonssjefen benyttet anledningen til å takke Støre for de norske leveransene.

– Som vi har sett, har Russland de siste månedene brukt gass som et instrument for å legge press ikke bare på Ukraina, men også på EU. Vi er veldig bestemt på å komme over avhengigheten vår av russisk gass, sa von der Leyen.

– Derfor er det veldig fint å ha deg her, fortsatte hun, henvendt til Støre.

Skal fases ut

Von der Leyen løftet Norge fram som en pålitelig leverandør som EU alltid har kunnet stole på.

– Du har fulgt opp løftene dine og reagert når vi har hatt behov for mer gass. Så takk for all støtten du har gitt oss, sa hun.

Men von der Leyen la også vekt på at gass er en energikilde i overgangsfasen, og at EU etter hvert må skifte over til fornybare energikilder. På sikt skal gassen med andre ord fases ut.

– Det er en strategisk investering i vår uavhengighet, og jeg vet at vi deler den tilnærmingen, sa hun.

Deler klimaambisjoner

Støre understreket på sin side at Norge har mye å bidra med også innen andre energiområder.

– Norge vil spille sin rolle, men har også noe verdifullt å bidra med: pålitelig gass, hydrogen, karbonfangst, batterier og havvind, sa Støre under møtet.

– Vi kan kutte utslipp og skape jobber.

Statsministeren la også vekt på at Norge deler EUs klimaambisjoner.

– Det er naturlig for Norge at vi i vår klimainnsats står side om side med våre europeiske partnere. Fit for 55 er også vår ambisjon, sa Støre.

Fit for 55 er EUs store pakke med klimareguleringer for perioden fram mot 2030.

Samordnet om Ukraina

De to kom også inn på krisen i Ukraina, der Støre har varslet at Norge vil slutte seg til de sanksjonene EU vedtar mot Russland.

– Det er ikke bare Russland som har skapt denne krisen ved å bryte folkeretten og bryte forpliktelsene sine overfor Ukrainas integritet og uavhengighet. Det er også en krisetid for demokratier, sa von der Leyen.

Støre berømmet von der Leyen for å ha vist lederskap i Europa.

– Det er et enhetlig budskap som nå kommer fra allierte og partnere. Når Norge slår sammen kreftene sine med våre partnere for å reagere på det Russland gjør, skjer det i tett samarbeid med europeiske partnere, sa han.

Tett program

Under besøket i Brussel hadde Støre også møter med EUs president Charles Michel og de tre visepresidentene Margrethe Vestager, Frans Timmermans og Valdis Dombrovskis i EU-kommisjonen.

«EU og Norge er sterke og pålitelige partnere», skrev Michel på Twitter etter møtet med Støre.

«Vi står sammen om sanksjoner mot Russlands ulovlige handlinger og forplikter oss til å opprettholde internasjonal rett. Vi ga vår fulle støtte til Ukraina.»

EØS-bekymring

I møtet med Vestager tidligere onsdag tok Støre også opp EØS-samarbeidet. Ifølge ham er det en risiko forbundet med de store politikkpakkene som EU har utviklet de siste årene fordi pakkene kan være krevende å innpasse i EØS.

– Norge er del av det indre markedet, men vi må passe på at det ikke oppstår hull der Norge ikke er dekket av de samme rettighetene og pliktene, sier Støre til NTB.