Strenge isolasjonsregler i Hongkong skaper misnøye

Hongkong har på lik linje med resten av Kina en såkalt nullsmittestrategi, noe som har ført til at myndighetene går svært langt for å slå ned på smitten.

I Hongkong har man i to år stort sett klart å holde smitten på et lavt nivå, men den smittsomme omikronvarianten har den siste tiden ført til at smitten har skutt i været. Derfor er alle som nå blir smittet, ilagt strenge isolasjonsplikter.

Mange foreldre har uttrykt misnøye over at de ikke får lov til å følge sine covid-syke barn til sykehus. I sosiale medier uttrykker mange frykt for hva som skjer om de søker medisinsk hjelp for seg selv eller sine kjære. Også i helsevesenet er det mange som er enig i at reglene er for strenge.

– Dersom et barn trenger sykehusbehandling som følge av covid, bør det være mulig for en av foreldrene å være med i samme rom med mindre barnes tilstand er svært alvorlig, skriver mikrobiolog Siddhart Sridhar ved universitetet i Hongkong på Twitter.