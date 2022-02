Ukraina kaller inn reservestyrker

Onsdag oppfordrer Ukraina alle sine borgere til å forlate Russland umiddelbart, og alle ukrainere frarådes i tillegg reiser til Russland.

Samtidig innkalles nå alle tidligere soldater i aldersgruppen 18–60 år til en tjenesteperiode på maks ett år. Landets reservestyrke er på rundt 200.000. Flesteparten av disse tjenestegjorde i de første årene av landets åtte år lange krig med russisk-støttede separatister.

Tidligere offiserer og underordnet personell vil tjenestegjøre i militære enheter i henhold til den spesialiseringen de hadde da de tjenestegjorde, heter det i Zelenskyjs dekret.

Dersom man ikke møter opp til innkallelsen, risikerer man straff, advarer Zelenskyj.

Mobiliseringen skjer dagen etter at Zelenskyj gjorde det klart at han fremdeles ønsker å gå diplomatiske veier for å løse krisen. Han understreket imidlertid samtidig at Ukraina ikke kommer til å gi fra seg territorier til Russland.

Det fremste målet er å sikre landets suverenitet og territorielle integritet, uttalte den ukrainske presidenten, som har ønsket vestlige sanksjoner mot Russland velkommen.

Zelenskyj utelukket tirsdag en full mobilisering.