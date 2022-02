Ecuador slipper fri 5.000 innsatte

39.000 sitter inne i landets 65 fengsler, som har en samlet kapasitet på 30.000. Rundt 15.000 av de innsatte venter på rettssak.

I fjor ble mer enn 320 innsatte drept i en voldsbølge som ble forklart med konflikt mellom narkokarteller i Ecuador, som ligger mellom Colombia og Peru, verdens to største kokainprodusenter.

Innsatte som sitter inne for tyveri og svindel, er blant dem som vil bli prioritert for løslatelse, melder lokale medier. Lasso håper at fengslene ikke lenger vil være overfylt innen slutten av året.