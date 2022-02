USAs utenriksminister avlyser møte med Lavrov i Genève

Møtet skulle finne sted torsdag, men Blinken sier det ikke lenger er logisk etter den siste utviklingen i Ukraina-krisen.

– Nå som vi ser at invasjonen er i gang, og Russland har gjort klart at de fullt ut avviser diplomatiet, er det ikke noe poeng i å gå videre med planene om møtet, sier Blinken.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina som selvstendige stater. President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Lavrov og Blinken skulle etter planen forberede et mulig toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin, men Det hvite hus sa tirsdag kveld at dette er uaktuelt så lenge Russland fortsetter å eskalere situasjonen i Ukraina.

– Vi kommer aldri til å lukke døren helt for diplomati, sa pressetalskvinne Jen Psaki i Det hvite hus ifølge nyhetsbyrået DPA, men hun understreket videre at Moskva først er nødt til å legge om kursen.