Ukraina-krisen trakk Wall Street ned

Industriindeksen Dow Jones endte ned 1,4 prosent, mens den bredt sammensatte Samp;P 500-indeksen gikk ned 1 prosent. Teknologitunge Nasdaq endte 1,2 prosent i minus.

Straffetiltakene mot Russland vil gå mye lenger enn eksisterende sanksjoner, sa Biden. De er rettet mot to finansinstitusjoner, Moskvas tilgang til vestlig finansiering og russiske eliter og deres familier.

Bakteppet er at Russlands president Vladimir Putin har beordret styrker inn i Ukraina, etter å ha anerkjent utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk, som styres av russiskstøttede separatister, som selvstendige stater.

Biden sa at sanksjonene, som var koordinert blant de vestlige allierte, kun var en «første porsjon», og at Russland vil straffes hardere om ikke kursen endres.

Krisen har ført til bekymring for forsyningene av olje og gass, da Russland er en av de største eksportørene. Følgelig har oljeprisen steget til det høyeste nivået siden 2014, og en stund tirsdag så det ut til at prisen på nordsjøolje kunne gå over 100 dollar fatet.